Adıyaman'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
M.A. idaresindeki 34JC 0717 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu havalimanı kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazada sürücüyle araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 34JC 0717 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta kara yolu havalimanı kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada sürücüyle araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.