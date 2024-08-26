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Adıyaman'da tarlaya devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarlaya devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cendere Köprüsü mevkiSinde meydana geldi. H.S. yönetimindeki 02 KP 599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, sürücü ile araçtaki A.T. ve M.E.S.'nin yaralandığını belirledi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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