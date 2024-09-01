Adıyaman'da Tarlada Erkek Cesedi Bulundu

ADIYAMAN'da, tarlada erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Sarı Harman Mahallesi'nde tarlada hareketsiz yatan erkeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeni için ceset, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.