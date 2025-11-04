Haberler

Adıyaman'da Tarım Mükemmeliyet Merkezi Açıldı

Adıyaman'da Tarım Mükemmeliyet Merkezi Açıldı
Güncelleme:
Adalet Bakanlığı, Adıyaman'da tutuklu ve hükümlülerin tarımsal üretime katılımını sağlamak amacıyla Tarım Mükemmeliyet Merkezi'ni kurdu. Merkez, bölgenin ekonomik ihtiyaçlarına yönelik tasarlanarak badem üretimi gibi faaliyetlerde bulunacak.

Adalet Bakanlığınca, Adıyaman'da kurulan Tarım Mükemmeliyet Merkezi, tutuklu ve hükümlülerin tarımsal üretime katılımını sağlayarak hem istihdama hem de tarımsal üretime katkıda bulunuyor.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hafta sonu gittiği Adıyaman'daki programı kapsamında, Tarım Mükemmeliyet Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.

Merkezde üretim aşamaları ve hizmetlere ilişkin bilgi alan Tunç, daha sonra bölgenin en önemli gelir kaynakları arasında yer alan badem fidanı dikti.

Yıllık 500 ton ham madde işlenmesi hedefleniyor

Adıyaman L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü tarafından işletilen Tarım Mükemmeliyet Merkezi, Adıyaman il merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Toplam 212 bin 250 metrekare alana sahip olan merkez, bölgenin tarımsal altyapısı, bölgede yürütülen tarımsal faaliyetlerle ekonomik ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tasarlandı.

Meyve-sebze işleme, meyve-sebze kurutma, soğuk hava depoları, fide ve fidan üretiminde faaliyet gösteren merkezde, Adıyaman'ın tarımsal üretimde önemli kalemlerinden biri olan badem üzerine de üretim süreci yürütülüyor. Merkezde, badem yağı, badem unu, badem ezmesi, file badem gibi ürünler pazara hazır hale getiriliyor.

Yıllık 500 ton ham maddenin işlenmesi hedeflenen merkezde, modern soğuk hava depoları da yer alıyor.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
