Adıyaman'da tarihi Tokalaşma sütunu devrildi, yakınındaki Cendere köprüsü ayakta kaldı Güncel Haberler DEPREMİN şiddeti bazı tarihi yapılara da zarar verdi. DEPREMİN şiddeti bazı tarihi yapılara da zarar verdi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Karakuş Tümülüsü'ndeki Tokalaşma Sütunu yıkılırken, yine aynı ilçedeki Cendere Köprüsü ise ayakta kaldı. 10 ilde etkisini büyük yıkımlarla gösteren depremler Adıyaman'daki bazı tarihi yapılara da zarar verdi. Kahta ilçesine bağlı 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü içerisinde yer alan, Kommagene Kralı I. Antiokhos'un oğlu Kral II. Mithridates'in, kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartmasının yer aldığı Tokalaşma Sütunu depremin etkisiyle yıkıldı. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki sütunun bloklar halinde yere serildiği görüldü ancak yıkılan parçalar arasında veda sahnesinin olduğu kabartmaya rastlanılmadı. Öte yandan, 120 metre uzunluğu, 7 metre genişliği ve 32 metre kemer açıklığı ile Anadolu'da günümüze ulaşan en sağlam Roma köprüsü özelliğiyle bilinen Cendere Köprüsü, yine sağlamlığını korudu ve depremden hasar almadı. Adıyaman'daki Cendere Çayı üzerindeki Cendere Köprüsü, dünyanın halen kullanılan en eski köprülerinden biri olma unvanına sahip. Aralarında yaklaşık 10 kilometre mesafe bulunan iki tarihi yapı havadan görüntülendi. TOKALAŞMA SAHNESİ UMARIM BİRİLERİ TARAFINDAN KAÇIRILMAMIŞTIR Profesyonel Turist Rehberi Habip Kavak, "Burası orijinalinde bir Tümülüs. Tümülüs bulunduğu yere göre tepemsi bir eğilim kazanan yapay bir yüksekliktir. Tümülüsün altında anıt mezarlar bulunur. Kommageneliler burayı kendi kadınları için milattan sonra 1'inci yüzyılda yapmışlardır. İçinde 3 tane mezarın olduğunu biliyoruz. Toplamda Kommagenelilerde 3 tane Tümülüs var. Orijinalinde burada tümülüsün etrafı 9 tane sütunla çevriliydi, bunlar zaman içerisinde yağmalanıyor, yıkılıyor. 1 hafta önce gerçekleşen deprem sonucunda yıkıldı. Üzerinde Antiokhos'un kız kardeşi Laodike ile tokalaşma sahnesi vardı. Gördüğümüz gibi yere yığılmış. Ortalama 10 metreye kadar bir yüksekliği olan bir sütundu. Genelde bu tür yapıların arka tarafında kaideler bulunuyor. Bu verileri kaidelerden alıyoruz. Düşmüş olan tokalaşma sahnesinin arkasında da sahneyi anlatan bir kaide vardı. Keşke bu eserlerin daha ileri gidebilmesi için koruma altına alınabilse. Tedbir amaçlı bir şeyler de yapılabilirdi. Burası düştüğü zaman o tokalaşma sahnesi umarım birileri tarafından kaçırılmamıştır. Gönül ister ki bu eserlerimiz diğer eserler gibi korunma altına alınsın" ifadelerini kullandı. - Karaköse Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kommagene Adıyaman Güncel Haberler

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