Adıyaman'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon
Adıyaman'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere karşı yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bazı şüphelileri takibe aldı. Jandarma ekipleri, ellerindeki eserleri satmaya çalışan şüphelilerle alıcı gibi irtibat kurdu. Ekipler, şüphelileri Büyükkavaklı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; Hitit dönemine ait 2 heykel, 12 tarihi obje, 83 sikke ve 1 tabanca ele geçirildi. Tarihi eserler, incelenmek üzere Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
