Adıyaman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Gözaltı
Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 306 sikke ve 43 obje ele geçirildi. Operasyon sırasında A.A. isimli bir kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar köyünde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje olduğu bilgisi aldı.
Ekiplerce A.A'nın adresine düzenlenen operasyonda, 306 sikke, 43 obje, dedektör, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.