Adıyaman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Gözaltı

Adıyaman'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar köyünde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje olduğu bilgisi aldı.

Ekiplerce A.A'nın adresine düzenlenen operasyonda, 306 sikke, 43 obje, dedektör, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.