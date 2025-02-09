Adıyaman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda B.A, İ.H.A, H.Ş, O.T, B.A, H.K, Y.B, A.K ve R.M.Ç'yi yakaladı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 499 sikke ile ruhsatsız tabanca, 24 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.