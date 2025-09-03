Adıyaman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, 84 sikke, 2 heykel ve 12 tarihi obje ile bir tabanca ele geçirildi.
Adıyaman'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkavaklı Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliğindeki 84 sikke, 2 heykel, 12 tarihi obje ve tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel