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Adıyaman'da Tanker Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir tanker şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tankerin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Hüseyin Ağar idaresindeki 02ADK450 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Hüseyin Ağar yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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