Adıyaman'da Tanker Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir tanker şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.