Adıyaman'da tamir için çıktığı terastan düşen kişi öldü

Adıyaman'da bir binanın terasında tamir yapan kişi, dengesini kaybederek düşüp hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da tamiri için çıktığı binanın terasından düşen kişi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'de 5 katlı bir binanın terasına tamir için çıkan Mehmet Tanrıverdi, dengesini kaybedip düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tanrıverdi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
