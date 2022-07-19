ADIYAMAN'DA TAKLA ATAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI ADIYAMAN'da hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü yaralandı. ADIYAMAN'da hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat Kaplan idaresindeki 02 ABF 982 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan Kaplan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Adıyaman Tragger Güncel Haberler

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