Adıyaman'da Suriyeli işçiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

ADIYAMAN'da yanında çalışan Suriye uyruklu Abdullah El Hamuud'u (16) 11 yerinden bıçaklayarak öldüren İsmail Mustafa Akkı (40), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'ndeki sebze halinde meydana geldi. İsmail Mustafa Akkı ile yanında çalışan Suriye uyruklu Abdullah El Hamuud arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Akkı, yere yatırdığı Hammud'u 11 yerinden bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hamuud, kurtarılamadı. Olayın ardından Akkı gözaltına alındı.

İsmail Mustafa Akkı, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.