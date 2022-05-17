Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA - Orhan Pehlül - Güncel
 - Güncelleme:

Adıyaman'da sulama kanalı duvarına çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Adıyaman'da sulama kanalı duvarına çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Abdulhamit İçli idaresindeki 02 FZ 205 plakalı traktör, merkeze bağlı Tepebaşı köyünde sulama kanalı duvarına çarptı.

Kazada yere savrulan sürücü ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title