Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler

Devrilen traktörün sürücüsü öldü
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da sulama kanalı duvarına çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Adıyaman'da sulama kanalı duvarına çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Abdulhamit İçli idaresindeki 02 FZ 205 plakalı traktör, merkeze bağlı Tepebaşı köyünde sulama kanalı duvarına çarptı.
Kazada yere savrulan sürücü ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel