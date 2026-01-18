Haberler

Adıyaman'da organize suç örgütlerine operasyon: 14 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda suç örgütüne üyelikle suçlanan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve diğer deliller ele geçirildi.

ADIYAMAN'da, polisin suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 'Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak', 'Uyuşturucu Ticareti ve Nitelikli Yağma' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin, kapılarını koçbaşlarılya kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan 22 şüpheliyi gözaltına alırken; 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 balistik yelek, 91 fişek, 8 tabanca kılıfı, 2 kelepçe, ziynet eşyası, çok sayıda çek, 7 pos cihazı, 11 uyuşturucu hap ve dijital metaryeller ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan 21 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı

Ülke adeta buzul çağını yaşıyor! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Galatasaraylı taraftarlardan yönetime tepki

Maç sonunda olanlar oldu
Szymanski için yolun sonu! Kulüpler arasında anlaşma sağlandı

Yolun sonu! Anlaşma tamamlandı, işte yeni takımı
Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı

Ülke adeta buzul çağını yaşıyor! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü belli oldu

Üçüncülük maçına çıktılar! İşte sonuç