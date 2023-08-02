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Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı

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Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bahçecik Mahallesi'nde su kuyusuna düşen köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından köpeği yakalama tasmasıyla bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.

Vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman İtfaiye Güncel Haberler

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