Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı
Güncel Haberler
Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bahçecik Mahallesi'nde su kuyusuna düşen köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından köpeği yakalama tasmasıyla bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı.
Vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel