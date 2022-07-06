Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı - Haberler

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Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı

Adıyaman'da, düştüğü su kuyusunda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da, düştüğü su kuyusunda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Paşamezrası köyünde bir köpeğin su kuyusunda mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, halatlar yardımıyla köpeği kuyudan çıkardı.

Sağlık durumu kontrol edilen köpek, daha sonra doğaya bırakıldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman İtfaiye su Güncel Haberler

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