Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da, düştüğü su kuyusunda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman'da, düştüğü su kuyusunda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Paşamezrası köyünde bir köpeğin su kuyusunda mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler, halatlar yardımıyla köpeği kuyudan çıkardı.
Sağlık durumu kontrol edilen köpek, daha sonra doğaya bırakıldı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel