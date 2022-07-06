Adıyaman'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı Adıyaman'da, düştüğü su kuyusunda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Adıyaman'da, düştüğü su kuyusunda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Paşamezrası köyünde bir köpeğin su kuyusunda mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, halatlar yardımıyla köpeği kuyudan çıkardı. Sağlık durumu kontrol edilen köpek, daha sonra doğaya bırakıldı. AA / Orhan Pehlül - Güncel Adıyaman İtfaiye su Güncel Haberler

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