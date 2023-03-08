Adıyaman'da Stüdyosu Yıkılan Televizyon Çadıra Taşındı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde stüdyosunun bulunduğu bina ağır hasar gören Adıyaman'ın tek yerel televizyonu Mercan TV çadıra taşındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde stüdyosunun bulunduğu bina ağır hasar gören Adıyaman'ın tek yerel televizyonu Mercan TV çadıra taşındı. VOA Türkçe'ye konuşan kanalın genel yayın yönetmeni Selahattin Aslan, yayın yapmaları gereken bir günde yayında olamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel