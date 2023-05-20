Adıyaman'da soyulan iş yeri sahibinden hırsıza ilginç uyarı

Adıyaman'da, iş yeri defalarca soyulan bir vatandaşın hırsıza yaptığı güvenlik uyarısı şaşırttı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremde Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Deprem sonrası ağır hasar, orta hasarlı ve az hasarlı evlerde çok sayıda hırsızlık olayları ise yaşanmıştı. İş yerinin bulunduğu binada ağır hasar alan ve defalarca kimliği belirsiz şahıslar tarafından soyulan Faruk Yaldız, hırsızlara güvenlik uyarısında bulundu. Faruk Yaldız, "Sayın hırsız kardeş, içeride çalınacak bir şey kalmadı. Boşuna içeri girme, bina ağır hasarlı" yazılı bir uyarıda bulundu. Yaldız, hırsızlara yaptığı uyarı yazılarını da bina içerisine ve önüne koydu. Ağır hasarlı binanın alt kısmında bulunan iş yerinden belirli aralıklarla iş yeri malzemelerinin çalındığını belirten Faruk Yaldız, "Bizler depremde insanları canlı kurtarmanın peşine düşmüşken hırsızlar ise kendi işinin peşine düştü. İş yerimizde ne var ne yok hepsini çaldılar. Her geldiğimde bir şeyler çalınmıştı. Bu olaylara karşı dayanamadım, iş yeri içerisine ve dışına levhalar astım. "Sayın hırsız kardeşim içeride çalınacak bir şey kalmadı, içeriye boşuna girmenin anlamı yok. Bina ağır hasarlı seni düşünüyorum diye bir levha astım. Bu şekilde hırsızları uyarmak istedim. İş yerinde terazi, doğalgaz saati, elektrik kablo tesisatımız komple çalındı, büro ofis mobilyalarımızın hepsi çalındı. Kameralarımız çalındı, masa sandalyemiz çalındı, buzdolabı ve ocağımız çalındı. Bize yarayacak bir şey kalmadı" diye konuştu. - ADIYAMAN