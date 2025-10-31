Adıyaman'da Sondaj Çalışmalarında Beton Yola Döküldü
Adıyaman'da bir TIR'ın dorsesindeki beton, frene basılmasıyla caddeye döküldü ve yol trafiğe kapandı. Olay yerine ekipler sevk edilerek yol temizlendi ve ulaşıma açıldı.
ADIYAMAN'da, sondaj çalışmaları sırasında bir TIR'ın dorsesindeki beton, caddeye döküldü.
Olay, dün öğleden sonra Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda Gölbaşı ilçesi yönüne ilerleyen Ahmet E.'nin kullandığı 47 AED 673 plakalı TIR'ın dorsesindeki beton, sürücünün frene basmasıyla Atatürk Bulvarı'nda yola yayıldı. Beton nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbarla bölgeye Karayolları, belediye ve trafik ekipleri sevk edildi. Trafik yan yoldan verilirken, ekipler tarafından yolun temizlenmesiyle yol ulaşıma tekrar açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel