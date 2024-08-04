Adıyaman'da Sit Alanında Kaçak Kazı Yapan 7 Zanlı Gözaltına Alındı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı. Operasyonda bir ruhsatsız av tüfeği, mermiler ve diğer malzemeler ele geçirildi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 7 zanlı gözaltına alındı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Camuşçu köyündeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı.
Kazı alanında bir ruhsatsız av tüfeği, 25 mermi, jeneratör ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.