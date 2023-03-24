Adıyaman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahta- Adıyaman kara yolu Havaalanı Kavşağı yakınında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla vurulan Barış Akbaş (32) olay yerinde hayatını kaybetti.

Akbaş'ın cenazesi incelemenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Güvenlik güçleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.