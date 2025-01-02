Adıyaman'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı
Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada M.D. isimli bir kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Karapınar Mahallesi'nde M.D. ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, şüphelinin silahla ateş ettiği M.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel