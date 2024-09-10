Adıyaman'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı
Hocaömer Mahallesi'nde çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi tabancayla ateş ederek M.Y'yi ayağından yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Hocaömer Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla M.Y'ye ateş ederek ayağından yaraladı.
Yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.