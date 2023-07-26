Adıyaman'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Yeni Mahalle'sinde iki kişi arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişi av tüfeğiyle ateş açarak bir genci yaraladı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Adıyaman'da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Yeni Mahalle'de 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu av tüfeğiyle sağa sola ateş açmaya başladı.
O sırada bölgedeki parkta oturan Orhan T'ye (21) tüfekten çıkan saçmalar isabet etti.
Yaralanan genç ihbarla bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunu iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.