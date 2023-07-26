Adıyaman'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Adıyaman'ın Yeni Mahalle'sinde iki kişi arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişi av tüfeğiyle ateş açarak bir genci yaraladı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.