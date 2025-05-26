Adıyaman'da Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Adıyaman'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların kimliğini belirleyerek operasyona geçti.

Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Bahçecik Mahallesi'nde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ve alınan ifadeler doğrultusunda 5 şüphelinin kimliğini belirledi.

Adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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