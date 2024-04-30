Adıyaman'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kavga, çocuklar arasında başlayıp ailelerin dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Kurugöl köyünde çocuklar arasında çıkan kavga, ailelerin dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.
İsmi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla rastgele ateş etti.
Kavgada, Ömer Halit K. (7) ile Zeliha K. (62) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.