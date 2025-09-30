Haberler

Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek bir kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheliler gözaltına alındı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Küçük Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada K.A, tabancayla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
