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Adıyaman'da silahla yaralanan kız hayatını kaybetti

2 Aralık 2023 17:04 Son Güncelleme: 17:06 Abone Ol

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, silahla yaralanan kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre evde yalnızken oynadığı tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.