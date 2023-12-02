Adıyaman'da silahla yaralanan kız hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, silahla yaralanan kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre evde yalnızken oynadığı tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, silahla yaralanan kız, hastanede hayatını kaybetti.
Ortaca köyünde, iddiaya göre S.D. (13) evde yalnızken oynadığı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.
Başından ağır yaralanan S.D, 112 Sağlık ekipleri tarafından Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.