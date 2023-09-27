Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca namlusu, 121 mermi, 24 şarjör, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Adıyaman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisini aldı.
Ekipler belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 8 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca namlusu, 121 mermi, 24 şarjör, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
M.E, H.K, M.E. ve H.K. gözaltına alındı.