Adıyaman'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ihbarı üzerine kent merkezindeki bir evde arama yaptı. Aramada uzun namlulu tüfek, 2 tabanca ve 32 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.