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Adıyaman'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

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Adıyaman'da silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ihbarı üzerine kent merkezindeki bir evde arama yaptı. Aramada uzun namlulu tüfek, 2 tabanca ve 32 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

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