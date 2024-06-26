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Adıyaman'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Adıyaman'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç dalları kırıldı, elektrik kesintileri yaşandı. Alitaşı Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle ağacın dallarının üzerine devrildiği araç hasar gördü.

Adıyaman'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle ağaç dalları kırıldı, zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

Alitaşı Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle ağacın dallarının üzerine devrildiği araç hasar gördü.

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Kaynak: AA / Güncel

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