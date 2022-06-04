Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 kişi boğuldu - Haberler

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Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 kişi boğuldu

AA - İsmail Kaya - Güncel
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Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 kişi boğuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için gölete giren 2 kişi boğuldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için gölete giren 2 kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu 2 kişi, serinlemek için Erikdere köyünde Atatürk Baraj Göleti'ne girdi.

Suda çırpınan iki kişiyi kurtaramayan arkadaşları, durumu güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, suda yaptıkları aramada, Abdulbaki Rahmani (45) ve henüz ismi öğrenilemeyen kişinin cesedini çıkardı.

Cesetler, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Afganistan Adıyaman Güncel Haberler

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