ADIYAMAN'DA, SELE KAPILAN FATMA HEMŞİRE İLE BEBEĞİ 5 GÜNDÜR ARANIYOR

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Depremin vurduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde salı gecesi başlayan sağanak yağış sırasında Ömerovası Deresi taştı. Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı. Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, Selma Sarıkaya kızı Emine Sarıkaya ile Fatma Tekdal ve kızı Zeynep Zümra Tekdal, akıntıya kapılarak kayboldu. Çarşamba günü sabah saatlerinde başlatılan çalışmalarda kaybolan Selma Sarıkaya ile kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sel felaketinde kaybolan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ise günlerdir ulaşılamadı. Kara Kuvvetleri 10'uncu Komando Tugayı askerleri, sahil güvenlik, dalgıç polis ve jandarmalar ile AFAD, UMKE, Orman İşletme, Devlet Su İşleri ve itfaiye personellerinden oluşan 522 kişilik ekip bu sabah arama çalışmalarına yeniden başladı. Ömerovası Deresi'nin geçtiği 25 kilometrelik hatta sürdürülen çalışmalarda 31 dalgıç polis ve jandarma, belirledikleri noktalara dalış yaparken, diğer ekipler dere kenarındaki bölgeleri kontrol ediyor. Havadan da helikopter ve dronlarla sürdürülen arama çalışmalarında eğitimli köpekler de kullanılıyor. Ekipler, halen ulaşılamayan anne ve kızın bulunması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.