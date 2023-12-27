Adıyaman'da Irak operasyonunda şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi.

İbn-i Mirza Parkı önünde "şehitlerimize destek, teröre lanet" yürüyüşünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Yüzüncü Yıl Parkı'na kadar yürüdü.

Kalabalık, yürüyüş sırasında "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene", "Vatan sana canım feda" ve "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attı.

Burada şehitlerin ismi okundu, Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Grup adına basın açıklaması yapan Ferhat Kaya, şehitlere karşı görevlerini yerine getirmek için burada olduklarını, fitne, fesat ve nifak tohumlarının yeşermesine asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.