Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Yıldırım idaresindeki 02 DG 699 plakalı otomobil, Sarıyaprak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Yıldırım, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel