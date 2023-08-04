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Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

M.E.K. idaresindeki 27 VP 931 plakalı otomobil çevre yolunda şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve otomobildeki 2 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel

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