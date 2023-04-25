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Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki trafik kazasında yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki trafik kazasında yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.

Kahta- Adıyaman kara yolunun Habibler köyü yakınlarında Yusuf Çelik idaresindeki 02 FU 121 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaralanan Çelik ve beraberindeki Mehmet Bakır, Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel

Yusuf Çelik Habipler Adıyaman Güncel Haberler

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