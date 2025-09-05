Haberler

Adıyaman'da Şarampole Devrilen Otomobilde 6 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

K.D. idaresindeki 27 RG 155 plakalı otomobil, Karaağaç köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
