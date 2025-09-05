Adıyaman'da Şarampole Devrilen Otomobilde 6 Kişi Yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
K.D. idaresindeki 27 RG 155 plakalı otomobil, Karaağaç köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel