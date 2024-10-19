Adıyaman'da Şarampole Devrilen Otomobilde 5 Yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
M.P. idaresindeki 02 KA 355 plakalı otomobil, Atatürk Barajı Göleti yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.