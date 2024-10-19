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Adıyaman'da Şarampole Devrilen Otomobilde 5 Yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

M.P. idaresindeki 02 KA 355 plakalı otomobil, Atatürk Barajı Göleti yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücüyle otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel

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