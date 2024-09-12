Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı
Adıyaman'da B.K. idaresindeki otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
B.K. idaresindeki 23 HF 552 plakalı otomobil, Kahta - Adıyaman karayolunun 7'nci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.