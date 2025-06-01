Adıyaman'da Şarampole Devrilen Otomobilde 2 Yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralanırken, kurtarma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri de yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
B.A. idaresindeki 34 BTL 437 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtaki 2 kişi ile onları sıkıştıkları yerden çıkarmaya çalışırken yaralanan bir itfaiye eri, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel