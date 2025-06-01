Adıyaman'da Şarampole Devrilen Otomobilde 2 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

B.A. idaresindeki 34 BTL 437 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtaki 2 kişi ile onları sıkıştıkları yerden çıkarmaya çalışırken yaralanan bir itfaiye eri, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.