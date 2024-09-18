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Adıyaman'da Şarampole Devrilen Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Sadık Ergen idaresindeki 02 ADR 631 plakalı otomobil, Atatürk Barajı Göleti yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Ergen ile araçta bulunan Hacı Yusuf Ilgar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ergen ve Ilgar'ın cenazeleri Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel

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