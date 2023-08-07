Adıyaman'da şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Hacı Mustafa Arpasatan idaresindeki 46 NK 092 plakalı hafif ticari araç, Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 4 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel