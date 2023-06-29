Adıyaman'da saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saman yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tır kullanılamaz hale geldi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Özkan Ölez idaresindeki 27 AGR 692 plakalı saman yüklü tır, Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu'nun Çelik Köyünün Durak Mezrası yakınlarında seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel