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Adıyaman'da Sahte Para Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltına Alındı

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Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte para olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 99 adet 100'lük, 49 adet 200'lük sahte banknot ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte para olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 99 adet 100'lük, 49 adet 200'lük sahte banknot ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Gözaltı Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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