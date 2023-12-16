Adıyaman'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da sahte ve gümrük kaçağı içki olduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, 1138 litre şarap, 20 litre etil alkol, iki ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. H.G, A.H. ve M.İ gözaltına alındı.
Adıyaman'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte ve gümrük kaçağı içki olduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1138 litre şarap, 20 litre etil alkol, iki ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.G, A.H. ve M.İ, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.