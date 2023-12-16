Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

16 Aralık 2023 14:31 Güncelleme: 14:32 Abone Ol

Adıyaman'da sahte ve gümrük kaçağı içki olduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, 1138 litre şarap, 20 litre etil alkol, iki ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. H.G, A.H. ve M.İ gözaltına alındı.