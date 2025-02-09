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Adıyaman'da Sahte Altınla Dolandırıcılık Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da Sahte Altınla Dolandırıcılık Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı
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Adıyaman'da yapılan dolandırıcılık operasyonunda, kuyumculara sahte altın satışıyla tespit edilen şüpheli S.G. yakalandı. Üzerinde 100 bin lira ve sahte altın küpeler bulunan S.G. adliyeye sevk edildi ancak serbest bırakıldı.

Adıyaman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ile Kahta ilçesindeki kuyumculara sahte altın satılarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi aldı.

İş yerlerin güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüphelinin S.G olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan S.G'nin üst aramasında 100 bin lira ve sahte olduğu değerlendirilen 50 altın küpe ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.G, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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