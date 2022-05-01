Adıyaman'da sağanak yağmur

ADIYAMAN'da, sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra. başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ulaşımın aksadığı araçların güçlükle ilerlediği kentteki yollar, su birikintileri nedeniyle göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu.