Adıyaman'da sağanak ve dolu etkili oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Akıncılar beldesi ile Göçeri, Durak ve çevre köylerde aniden başlayan yağışın ardından yollarda su birikintisi oluştu. Dolu yağışıyla sokaklar beyaza bürünürken, sürücülerin yanı sıra yayalar da zor anlar yaşadı.

Dolu nedeniyle çok sayıda araç zarar gördü, bağ ve bahçelerdeki ürünler olumsuz etkilendi.