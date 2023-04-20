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Adıyaman'da sağanak ve dolu etkili oldu

Adıyaman'da sağanak ve dolu etkili oldu

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Akıncılar beldesi ile Göçeri, Durak ve çevre köylerde aniden başlayan yağışın ardından yollarda su birikintisi oluştu. Dolu yağışıyla sokaklar beyaza bürünürken, sürücülerin yanı sıra yayalar da zor anlar yaşadı.

Dolu nedeniyle çok sayıda araç zarar gördü, bağ ve bahçelerdeki ürünler olumsuz etkilendi.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel

Akıncılar Adıyaman Güncel Haberler

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